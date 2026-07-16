Более 300 шериф-балок для снижения аварийности на дорогах установили в Подмосковье

На региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора установили более 300 специализированных сигнальных устройств — шериф-балок. Это часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленной на снижение аварийности и повышение безопасности, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Работы по установке шериф-балок провели на дорогах в 35 округах как в населенных пунктах, так и за их пределами. Наибольший объем работ провели в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Шериф-балки появились на многих шоссе, включая Волоколамское шоссе в городе Рузе, Красноармейское шоссе у села Царево Пушкинского округа и Старокаширское шоссе у деревни Алеево в районе Ступино. В Раменском округе сигнальные устройства установили на дороге у деревни Агашкино и на Второй Новошоссейной улице в микрорайоне Горка поселка совхоза Сафоновский.

В Можайском округе шериф-балки разместили на дороге между селом Тропарево и деревней Аксентьево. В районе Чехова — на подъезде к селу Талеж и деревне Попово, а в Коломне — на дороге у села Макшеево.

В ведомстве отметили, что план работ по установке сигнальных устройств в этом году завершен, но при необходимости его могут расширить на основании статистики аварийности.

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