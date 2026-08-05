Свыше 70 новых светофоров установили в Подмосковье по нацпроекту

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Московской области продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. Министерство транспорта Подмосковья сообщило об установке 73 новых светофоров на региональных дорогах.

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин отметил, что специалисты Мосавтодора ежегодно устанавливают новые светофорные объекты. В текущем году запланировано внедрение более 190 светофоров. Адресный перечень объектов формируется на основе анализа трафика и показателей аварийности.

На данный момент на региональной сети уже установлено 23 светофора типа Т-1 и 50 светофоров типа Т-7. Новые светофоры помогут регулировать движение на перекрестках и защитить пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений и социальных объектов.

Светофоры появились в 17 округах Подмосковья, включая Раменское, Дмитров, Сергиев Посад, Чехов, Наро-Фоминск и другие города. Светофоры типа Т-7 с функцией индикации желтого цвета устанавливаются на нерегулируемых пешеходных переходах возле социальных объектов и образовательных учреждений. Это помогает привлечь внимание водителей и снизить риск ДТП с участием пешеходов.

С 2019 по 2025 годы на региональных дорогах Московской области было установлено около 1,5 тысяч новых светофоров.