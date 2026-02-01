В Московской области установили 28 публичных сервитутов на земельных участках

В 17 городских и муниципальных округах Московской области в 2025 году было установлено 28 публичных сервитутов на земельных участках. Это решение позволит ресурсоснабжающим организациям проложить новые линейные объекты регионального назначения.

Публичные сервитуты обеспечивают государственные и муниципальные нужды, включая прокладку инженерных коммуникаций, таких как линии электропередач, газопроводы, водоснабжение и связь. «Публичные сервитуты необходимы для развития инфраструктуры и улучшения качества жизни населения», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Сервитуты были установлены в интересах нескольких крупных компаний, включая ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлгаз», АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», ГУП Московской области «Московский областной водоканал» и ООО «Российские железные дороги».

Процедура установления публичного сервитута доступна на портале государственных услуг Московской области. Чтобы подать заявление, необходимо: 1. Авторизоваться с использованием ЕСИА. 2. Заполнить электронную форму. 3. Приложить необходимые документы.

При положительном решении распоряжение об установлении публичного сервитута поступит в личный кабинет заявителя.

Таким образом, установление публичных сервитутов способствует развитию инфраструктуры Подмосковья и улучшению условий проживания жителей региона.