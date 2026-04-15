В Подмосковье установили 108 устройств для повышения безопасности на дорогах

С начала года на региональных дорогах Московской области специалисты установили 108 специализированных сигнальных устройств — шериф-балок. Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Шериф-балки привлекают внимание водителей красно-синими световыми сигналами, имитирующими проблесковые маячки ДПС. Такие устройства особенно актуальны на участках с повышенной аварийностью или потенциально опасных участках вне населенных пунктов, а также вблизи социальных учреждений, пешеходных переходов и других мест, где требуется повышенная концентрация внимания от водителей.

Работы по установке шериф-балок провели в 31 округе. Наибольший объем реализовали в трех округах: Раменском — 13 штук, а в Истре и Солнечногорске — по семь штук.