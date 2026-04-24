В Московской области ускорят обработку заявлений на регистрацию недвижимости

В Московской области активно продолжается программа цифровой трансформации. Важным этапом модернизации стало полное внедрение электронного документооборота в сфере взаимодействия с органами власти и местного самоуправления. Этот процесс координируется Министерством имущественных отношений совместно с Управлением Росреестра по Московской области и Министерством государственного управления Московской области.

Все заявления, связанные с регистрацией прав и кадастровым учетом недвижимости, теперь подаются в Росреестр только в электронном формате. Это относится к двусторонним сделкам с участием физических и юридических лиц, а также к запросам муниципальных услуг в земельно-имущественной сфере.

Среди таких услуг: постановка и снятие объектов с государственного кадастрового учета, регистрация перехода права собственности, а также исправление технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

«С начала 2026 года в Росреестр Подмосковья поступило свыше 57 тысяч электронных заявлений от органов местного самоуправления», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. Он подчеркнул, что переход на электронный документооборот позволил значительно ускорить обработку заявлений.

Благодаря отправке документов «в один клик» и заверению их электронной подписью органов местного самоуправления, сроки регистрации прав сократились до 1–2 рабочих дней. Это сделало процедуры более доступными и удобными для граждан и юридических лиц.