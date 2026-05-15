Заключение соглашений по обращению со стройотходами упростили в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области продолжает совершенствовать государственные услуги в сфере контроля за оборотом строительных отходов. На портале РПГУ появилась новая услуга, которая упрощает заключение, изменение и расторжение соглашений об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон ОССиГ».

«Важность оптимизации этой услуги не в технологии как таковой, а в результате для заявителя. Это позволяет бизнесу быстрее начинать работать в правовом поле, а нам — эффективнее осуществлять контроль за оборотом строительных отходов, не создавая для добросовестных компаний бюрократических препятствий», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее для получения услуги необходимо было подать заявление через МСЭД, а срок рассмотрения составлял 30 дней. Теперь время оказания услуги значительно сократится:

* заключение и внесение изменений в соглашение будет занимать 12 рабочих дней; * расторжение соглашения — 5 рабочих дней.

Юридические и физические лица смогут подписывать все документы прямо на портале своей электронной подписью, а результаты рассмотрения получать в личном кабинете.

Новая система позволит сократить время предоставления услуги более чем в два раза и упростит взаимодействие с ведомством.

Ознакомиться с услугой можно по ссылке.