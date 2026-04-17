Процесс подачи заявления на социальную выплату по ипотеке упростили в Подмосковье

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья сообщили, что на портале госуслуг Московской области стало удобнее подавать заявления на социальные выплаты по региональной бюджетной ипотеке.

Теперь в онлайн-услуге работает сервис автоматической проверки свидетельства на бюджетную ипотеку. Если документ действителен, система самостоятельно заполнит его реквизиты, и человеку не придется вводить данные вручную. Если свидетельства нет или оно просрочено, на экране появится предупреждение, и подача заявки будет заблокирована. Так заявитель сможет вовремя исправить ситуацию и избежать отказа, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области специалистам из сфер здравоохранения, спорта, образования, науки и промышленности предоставляют бюджетную и социальную ипотеки. Получатели бюджетной ипотеки должны работать на территории региона в течение следующих пяти лет, а в случае оформления социальной ипотеки — 10 лет.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление на перечисление социальной выплаты по бюджетной ипотеке, необходимо просто выбрать в онлайн-форме услуги соответствующую цель обращения.