В Московской области упростили передачу газовых сетей в собственность региона

В Московской области успешно развивается программа по консолидации газового хозяйства. Она направлена на то, чтобы передать частные газораспределительные сети в собственность региона. Благодаря совместным усилиям Министерства имущественных отношений Московской области и АО «Мособлгаз» появился электронный сервис на региональном портале госуслуг. Он уже помог 133 гражданам и организациям упростить процедуру передачи имущества.

«Это современный и удобный инструмент, который позволяет владельцам газовой инфраструктуры быстро и без лишних сложностей передавать свои объекты в государственную собственность», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Программа консолидации объединяет частные газопроводы и сооружения в единую систему управления. Это позволяет повысить стандарты эксплуатации и безопасности, снизить риск аварийных ситуаций и оптимизировать расходы на обслуживание инфраструктуры.

Владельцы объектов получают выгоду от передачи: * отменяется обязанность уплачивать налог на имущество; * исключается необходимость ежегодно заключать договоры на техническое обслуживание; * юридические лица освобождаются от регистрации как владельцы опасных производственных объектов; * все расходы по устранению аварийных последствий переходят к государству.

После передачи ответственность за эксплуатацию и профилактическое обслуживание газопроводов полностью ложится на специалистов АО «Мособлгаз». Это гарантирует профессиональный подход и оперативное реагирование на любые неисправности.