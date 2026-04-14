В Московской области улучшился процесс подачи отчета об имуществе подопечного

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что теперь при подаче отчета за несовершеннолетнего ребенка часть данных заполняется автоматически.

«Теперь при подаче отчета за несовершеннолетнего ребенка нужные сведения о нем автоматически подгружаются в электронную форму заявления — данные берутся из информационной системы Минсоцразвития Московской области», — отметили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Если у опекуна несколько подопечных, все они отобразятся в виде списка: достаточно выбрать того, за кого подается отчет. Дополнительно в услуге реализован функционал автозаполнения суммы доходов подопечного, что избавляет от необходимости считать вручную.

Ежегодный отчет опекуна должен содержать информацию о хранении, использовании имущества подопечного и сведения об управлении этим имуществом, а также о доходах и расходах, произведенных за счет этого имущества. Его необходимо подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. В случае освобождения опекуна от обязанностей отчет об имуществе нужно предоставить в течение трех дней.

Услуга «Отчет опекуна (попечителя)» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы.