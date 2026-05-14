В Московской области улучшили сервис для работы с реестром детских лагерей

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о нововведении в системе регистрации детских лагерей. Теперь в электронную форму услуги по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления интегрирован умный сервис.

«Возможность онлайн передавать сведения для Реестра организаций детского отдыха и оздоровления появилась в 2024 году. Мы продолжаем делать эту услугу еще удобнее и внедрили в нее сервис автоматической проверки наличия лагеря в реестре», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Благодаря нововведению пользователям больше не нужно вручную вводить данные учреждения – система сама подтягивает информацию и предзаполняет актуальные сведения о выбранном лагере. Это позволяет сократить время заполнения заявления и избежать ошибок при подаче заявки.

Услуга «Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Регистрация и учет». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет в течение 6 рабочих дней.