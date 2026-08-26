В Московской области теперь можно подать заявление на бесплатное питание для детей онлайн

В Московской области появилась новая электронная услуга: теперь заявление на бесплатное питание для детей можно подать полностью в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что новая услуга упрощает процесс оформления льготного питания для семей и снижает объем ручной работы для школ. Раньше родителям нужно было лично приходить в школу с документами, а теперь все можно сделать онлайн. Умный сервис сам подтянет данные из личного кабинета и определит школу, класс и округ. Результат придет родителю в личный кабинет за три рабочих дня.

Дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды в Московской области имеют право на бесплатное питание. Перечень льготных категорий устанавливается в каждом муниципалитете отдельно.

Услуга «Предоставление льготного питания в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Образование» — «Школа». После отправки заявление поступит напрямую в образовательную организацию для рассмотрения, а заявитель сможет отслеживать статус его обработки в электронном виде.