Более 3 тысяч семейных пар получили выплаты к юбилею в Подмосковье

В Московской области семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5 до 9 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от количества совместно прожитых лет: за 50 лет брака — 5 тысяч рублей, за 55 лет — 6 тысяч, за 60 лет — 7 тысяч, за 65 лет — 8 тысяч, за 70 лет и более — 9 тысяч рублей.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин сообщил: «В Подмосковье с начала года уже более 3 тысяч семей получили выплату к юбилею совместной жизни».

Право на выплату имеют супруги, зарегистрированные по месту жительства в Московской области, которые отметили 50, 55, 60, 65, 70 и более лет совместной жизни. Важно, что пособие назначается одному из супругов и не зависит от уровня дохода семьи.

Оформить выплату можно через региональный портал «Госуслуги Московской области». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты для перечисления средств. Сделать это нужно в течение года со дня юбилея. После первого обращения последующие выплаты будут приходить автоматически.