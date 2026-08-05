В Подмосковье начались отборочные этапы фестиваля «Маги в парках»

Уже в эти выходные, 8 и 9 августа, в Московской области пройдут отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Мероприятие проходит под художественным руководством братьев Сафроновых, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Иллюзионисты из разных городов России выступят 8 августа в Городском парке в Солнечногорске, а 9 августа — в Наташинском парке городского округа Люберцы.

Фестиваль продолжает путешествие по региону после яркого старта в Домодедово и Черноголовке, собравшего более 7,5 тысячи зрителей.

Конкурс проходит в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы», а новинкой этого года стала «Семейная магия». Жюри определит участников, которые продолжат борьбу за победу и выступят в финале.

По итогам каждого этапа жюри выбирает конкурсантов для дальнейшего участия в финале. Гостей и участников фестиваля ждут не только конкурсные выступления, но и зрелищные трюки от братьев Сафроновых. Авторская программа разработана специально для фестиваля в Московской области.

II фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» проходит с 1 по 30 августа в 10 городских округах Подмосковья. Завершится он масштабным гала-концертом 12 сентября в парке Мира в Коломне.