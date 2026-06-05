Спортивный фестиваль «Уроки в парках» пройдет в Подмосковье

С 6 июня по 23 августа 2026 года в городских парках Подмосковья пройдет спортивно-танцевальный фестиваль «Уроки в парках». Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей региона в систематические занятия физической культурой и спортом.

В рамках фестиваля профессиональные тренеры и спортсмены проведут бесплатные мастер-классы и тренировки на открытом воздухе. Участники смогут научиться базовым элементам акробатического рок-н-ролла и буги-вуги, а также другим танцевальным и фитнес-направлениям.

Помимо тренировок, посетителей фестиваля ждут увлекательные игры и тематические викторины. Продолжительность каждого открытого урока составит от одного до двух часов.

Фестиваль будет проходить каждые выходные в течение всего лета и завершится большими праздничными концертами 29 и 30 августа. К участию приглашаются все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Мероприятия пройдут в парке имени Л. Н. Толстого в Химках и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

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