Гидравлические испытания теплосетей начались в Подмосковье

В Московской области начались гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Работы проводятся во всех муниципалитетах сразу после завершения отопительного периода и являются ключевым этапом подготовки коммунальной инфраструктуры к зимним нагрузкам.

Одним из первых муниципалитетов, где прошли испытания, стал городской округ Подольск. Котельная в деревне Борисовка, полностью автоматизированная, обеспечивает теплом восемь многоквартирных домов, школу и детский сад. В летний период здесь проведут плановый ремонт, включая ревизию газового оборудования, системы химводоподготовки, проверку автоматики котлов и запорной арматуры.

Всего в городском округе Подольск предстоит проверить 95 котельных. По протяженности тепловых сетей округ является крупнейшим в Подмосковье — здесь расположено порядка 460 километров теплопроводов.

«С окончанием отопительного периода все теплоснабжающие организации приступили к подготовке к следующей зиме. На территории региона работают 497 ТСО, почти три тысячи котельных и около 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов. Общая протяженность тепловых сетей составляет порядка 11 тысяч километров в двухтрубном исчислении. На выполнение комплекса работ у нас есть всего несколько месяцев», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Во время гидравлических испытаний тепловые сети проверяют повышенным давлением. Это позволяет выявить скрытые дефекты, утечки и изношенные участки трубопроводов до начала отопительного сезона. Специалисты контролируют состояние системы по всей трассе — от котельной до конечных потребителей. После испытаний оформляются акты проверки, а в случае выявления неисправностей проводится ремонт и повторное тестирование.