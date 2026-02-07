В Московской области стартовала акция помощи птицам «Покорми птиц

Минэкологии Московской области начало акцию «Покорми птиц», и теперь в муниципалитетах активно развешивают кормушки. Однако поддержка пернатых заключается не только в подкормке — важно также создавать искусственные гнездовья, которые помогают птицам пережить холода. Энтузиасты готовы участвовать в этой инициативе, но создание дуплянок, синичников и других гнездовий требует соблюдения определенных правил.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Искусственные гнездовья следует обустраивать в местах, где естественных дупел не хватает или их нет совсем, например, в молодом лесу или там, где недавно проводились санитарные рубки». Важно помнить, что нельзя прибивать их к дереву — дуплянку или синичник следует крепить на высоте 4–6 метров обмотанной вокруг ствола проволокой, с использованием деревянных прокладок между ней и стволом, чтобы проволока не врастала в живую древесину.

Также необходимо осматривать устройство дважды в год, чистить его по окончании зимы и ремонтировать. Вот несколько рекомендаций по устройству гнездовий: * не используйте струганые доски, поскольку гладкая поверхность может затруднить выход птенцов; * не делайте жердочку около летка — она облегчит доступ в гнездовье хищникам; * установив гнездовье, сохраните его координаты с использованием GPS-навигатора; * развешивайте «домики», учитывая структуру леса: в смешанном лесу расстояние между гнездовьями может быть небольшим — 25–30 м, а в чистом разреженном лесу дистанция должна составлять не менее 50 м.