В Московской области стартовал проект о безопасности на дорогах

С 23 марта Госавтоинспекция Московской области запустила масштабный проект, цель которого — напомнить водителям и пассажирам о важности использования ремня безопасности.

Проект реализуется при поддержке Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, Министерства образования, Министерства информационных и социальных коммуникаций региона, а также общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты проведут серию тематических акций на различных площадках — от автошкол и заправок до крупных торговых центров и образовательных организаций.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения не пренебрегать ремнем безопасности. Пристегиваться следует как на передних, так и на задних сидениях даже в коротких поездках, будь то личный транспорт или такси. Ремень в критической ситуации удерживает человека в салоне и спасает жизнь.

