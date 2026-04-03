В Московской области стартовал прием заявок на седьмой сезон «Большой перемены»

В Министерстве образования Московской области сообщили о начале регистрации участников на седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Этот конкурс проводится в рамках федерального проекта «Образование» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его основная цель — помочь талантливым детям и молодежи раскрыть свои способности, найти единомышленников и получить перспективы для личностного и профессионального роста.

Для учащихся 1–7-х классов регистрация открыта до 30 мая на сайте. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

Старшеклассники и студенты колледжей смогут подать заявки в апреле 2026 года. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте проекта.

Конкурс «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Большая перемена».