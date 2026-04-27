В Московской области стартовал прием заявлений на жилищные сертификаты

Жители Московской области активно пользуются новой мерой поддержки по переселению из аварийного жилья. За первый месяц работы обновленной программы собственники и наниматели подали 339 заявлений на получение жилищных сертификатов в 27 городских округах региона, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Жилищные сертификаты выдаются взамен аварийного жилья и позволяют гражданам компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Московской области.

«Государство выкупает аварийные квартиры по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр, при этом минимальный оплачиваемый метраж составляет 28 кв. м. Даже если фактическая площадь меньше, например 15 кв. м, собственник получает выплату из расчета 28 кв. м — около 5 млн рублей», — отметил Александр Туровский.

Для участия в программе необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую выплату, иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Заявление можно подать в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.