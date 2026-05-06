В Московской области стартовал прием заявлений на установку и замену памятников

С 1 апреля жители Московской области могут подать заявление на установку и замену надмогильных сооружений на кладбищах региона. На портал государственных услуг уже поступило более 800 электронных заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму на портале госуслуг в разделе «Документы» — «Организация захоронений» и приложить цифровые копии документов. Затем необходимо посетить МФЦ для сверки оригиналов документов. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

После получения положительного решения у жителей региона есть один месяц на выполнение работ. Если в течение этого срока работы не будут выполнены, потребуется повторно обращаться за разрешением. Памятники и ограды, установленные без разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.

Все работы по установке и замене памятников и оград должны быть завершены до 1 ноября.