В Московской области стартовал отбор на премию «Звезда Театрала»

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает о проведении ежегодной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Это первая международная общественная премия, которая оценивает достижения в сфере театрального искусства с точки зрения публики.

В лонг-лист премии вошли 190 претендентов, включая ведущих актеров и режиссеров, 111 театров и 5 продюсерских компаний. Среди номинантов — премьеры сезона и важные социальные проекты, выбранные зрителями.

Из театров Московской области в лонг-лист попали: * Ивантеевский музыкально-драматический театр (городской округ Пушкинский) номинирован сразу в двух категориях: «Лучший спектакль. Большая форма» со спектаклем «Чехов. Маленькие комедии» и «Лучший спектакль для детей и юношества» с постановкой «По щучьему велению». * Пушкинский музыкально-драматический театр с постановкой «Сватовство гусара» также претендует на награду в двух номинациях: «Лучший музыкальный спектакль» и «Лучшая мужская роль. Музыка» Бориса Урецкого в образе Потапа Ивановича Лоскуткова. * Театр юного зрителя им. Ермаковой из Королева вошел в лонг-лист как «Лучший социальный проект в театре».

Проголосовать за любимый театр можно до 31 августа.