В Московской области стартовал основной период сдачи ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) стартовал 2 июня и продлится до 6 июля. Первыми девятиклассники сдавали математику. В экзамене приняли участие более ста тысяч школьников, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Математика — один из обязательных предметов ОГЭ. Экзамен проходил в 526 пунктах проведения, организованных на базе школ региона. Задействовано было более 34 тысяч специалистов: от руководителей пунктов до технических работников и организаторов. Ход экзаменов мониторили 1306 общественных наблюдателей.

Экзаменационная работа состояла из 25 заданий, разделенных на две части. Экзамен длился 235 минут.

Результаты по математике девятиклассники узнают не позднее 16 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине в основной день, предусмотрена резервная дата — 29 июня.

5 июня школьники сдадут ОГЭ по обществознанию, географии, информатике (КОГЭ), физике, химии, истории и биологии.

Напомним, что в 2026 году Московская область впервые примет участие в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Более 33 тысяч выпускников пройдут итоговую аттестацию только по русскому и математике.