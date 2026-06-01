В Московской области стартовал основной период ЕГЭ

1 июня в Московской области начался основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, выпускники школ сдавали экзамены по истории, химии и литературе.

«Всего в этом году в Московской области сдают ЕГЭ более 38 тысяч человек», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Более четырех тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ по истории. Экзамен состоял из 21 задания, на выполнение которых отводилось 210 минут.

Более трех тысяч выпускников написали ЕГЭ по литературе. На выполнение 11 заданий отводилось 235 минут. Участникам разрешалось пользоваться орфографическими словарями, предоставляемыми школами в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Около 5,4 тысячи школьников сдали экзамен по химии. Участникам предлагалось решить 34 задания за 210 минут. Во время сдачи экзамена выпускникам можно было использовать дополнительные материалы, предоставляемые в ППЭ: периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева; таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор.

Для проведения экзаменов в Московской области было организовано 158 пунктов. Мониторинг за ходом экзаменов осуществляли более 560 общественных наблюдателей и свыше 300 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Результаты экзаменов участники узнают не позднее 13 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты: 22 июня — литература и химия, 23 июня — история. Следующий экзамен состоится 4 июня — выпускники будут сдавать русский язык.