В Московской области спланировали меры безопасности лесов на пожароопасный период 2026 года

В Комитете лесного хозяйства Московской области состоялось расширенное совещание, посвященное мерам по обеспечению безопасности лесов в предстоящий пожароопасный период 2026 года. В обсуждении приняли участие представители охотпользователей и директора участковых лесничеств.

Председатель Комитета Александр Ларькин напомнил, что пожароопасный сезон в Подмосковье начался 20 марта, а с 20 апреля введен особый противопожарный режим. Он предусматривает более строгие ограничения на посещение лесов и увеличение штрафов за нарушения правил пожарной безопасности.

На совещании особое внимание уделили координации действий между лесниками и охотпользователями. Обсуждались вопросы оперативного обмена информацией о возгораниях, регулирования численности охотничьих ресурсов и снижения числа ДТП с участием диких животных. Также рассмотрели проблемы, связанные с деятельностью бобров, которая влияет на лесную и дорожную инфраструктуру.

Кроме того, на встрече подвели итоги рейтинга охотпользователей за 2025 год и обсудили предстоящие изменения в порядке расчета арендных платежей за использование лесных участков.