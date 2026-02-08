В Московской области сократилось количество нарушений ПДД, зафиксированных системами фотовидеофиксации

За 2025 год в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили более 32,3 миллиона нарушений правил дорожного движения. Это на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение числа нарушений — результат работы по улучшению дорожной безопасности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Фотовидеофиксация нарушений ПДД — один из эффективных способов снижения аварийности на дорогах».

Несмотря на общее снижение нарушений, в 2025 году выросло количество правонарушений по некоторым составам, таким как проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора и движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Также зафиксировано снижение числа нарушений ПДД мотоциклистами на 40%.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в период с мая по сентябрь, пик пришелся на июль. Превышение скорости на 20–40 км/час остается самым частым видом нарушений, составляя около 92% от общего числа.

Среди дорог, где чаще всего нарушают ПДД, — М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга», ЦКАД, М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон», М-2 «Крым», А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» и М-9 «Балтия».