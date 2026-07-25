В Московской области сохраняется стабильная погода и низкий риск пожаров

Сегодня и в ближайшие дни в Московской области ожидается теплая погода с температурой от плюс 22 до 28 градусов днем и от плюс 11 до 17 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 24 июля на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

25 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах — II класс.

26 и 27 июля на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, включая Виноградовское, Егорьевское, Орехово-Зуевское, Ступинское и Шатурское, прогнозируется I класс пожарной опасности.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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