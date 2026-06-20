В Московской области сохраняется низкая вероятность возгораний

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 26 градусов днем и от плюс 8 до плюс 15 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а дожди маловероятны.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 19 июня на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано.

20 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется I класс пожарной опасности.

21 июня на большей части территории Московской области сохранится II класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — III класс.

22 июня на большей части территории Московской области также ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется III класс пожарной опасности.