Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 июля

Сегодня и в ближайшие дни в Московской области ожидается температура от +22 до +29 градусов днем и от +11 до +18 градусов ночью. Синоптики прогнозируют слабую переменную облачность, без осадков.

Лесоохранные службы отмечают, что на 23 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

24 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах — первый класс. 25 июля на всей территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. 26 июля на большей части территории снова ожидается второй класс, а в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — первый класс.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.