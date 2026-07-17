Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 19 июля

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +20 до +27 градусов днем и от +8 до +12 градусов ночью. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

На территории гослесфонда Московской области 16 июля возгораний не зафиксировано.

17 июля на всей территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности.

18 июля на большей части территории региона также прогнозируется второй класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах ожидается третий класс пожарной опасности.

19 июля на большей части территории области ожидается третий класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — второй класс.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.