Более 10 тысяч школьников Подмосковья написали ОГЭ по выбору

В основной период 19 июня выпускники Московской области написали ОГЭ по географии, информатике (КОГЭ), биологии, химии и физике. В экзаменах приняли участие более 10 тысяч школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Экзамены проходили в 152 пунктах проведения. Задействовано было более 30 тысяч специалистов: от руководителей пунктов до технических работников и организаторов.

На ОГЭ по географии пришло 2 367 человек, по информатике — 2 946, по физике — 640, по химии — 294, по истории — 861, по биологии — 749.

По географии, информатике и биологии экзамен длился 150 минут, а по обществознанию, физике, истории и химии — 180 минут.

Участники экзамена по географии выполняли 30 заданий. ОГЭ по информатике состояла из 16 заданий, разделенных на теоретическую и практическую часть (за компьютером). Экзаменационная работа по обществознанию и истории включала 24 задания, по химии — 23, по физике — 22, по биологии — 26.

Результаты участники смогут узнать не позднее 1 июля. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 3 и 6 июля. Первый экзамен в рамках резервного периода состоится 29 июня по математике.