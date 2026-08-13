Еще 19 тысяч заявок на получение земли без торгов подали в Подмосковье

С начала года на региональный портал поступило порядка 19 тысяч заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Онлайн-услуга позволяет за плату без торгов получить участок, находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Заявитель также может обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды.

Купить такой участок можно для строительства частного дома или ведения подсобного хозяйства. Арендовать — для завершения строительства недостроя, реализации инвестиционных проектов и в ряде других случаев.

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Для получения услуги можно перейти по ссылке.