В Московской области разрешили работы на территории объекта культурного наследия

На территории объекта культурного наследия «Селище «Сосны», I-е тыс. н. э.» в Московской области разрешено проводить археологические и другие работы.

Среди разрешенных видов деятельности — археологические полевые работы, порядок которых установлен статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Также можно проводить земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, при условии согласования с органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта.

Объект был обнаружен в 2003 году во время археологических разведок Отдела археологии и этнографии Звенигородского историко-археологического и художественного музея. В 2017 году его повторно обследовала Подмосковная археологическая экспедиция Института археологии РАН.

Среди находок преобладают обломки керамической посуды, которую использовали в I тысячелетии нашей эры. Этот период — один из ключевых в истории региона, время существования дьяковской культуры. Обнаруженный объект служит материальным доказательством освоения данной местности в то время, когда письменные источники молчат, и позволяет уточнить границы расселения древних племен в западной части Московского региона.

Любые археологические полевые работы на объекте разрешены только при наличии открытого листа, выданного Министерством культуры РФ.

Подробнее можно ознакомиться в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области от 29.07.2026 № 06РВ-608.

Больше информации об объектах культурного наследия Московской области можно найти в официальных каналах Мособлнаследия в MAX и ВК.