В Московской области разъясняют порядок перевода МКД в статус БЖЗ

В Московской области продолжаются встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов (МКД) для разъяснения возможности перевода их домов в статус блокированной жилой застройки (БЖЗ). Как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса области, такие встречи проходят ежедневно во всех округах региона.

Основная проблема владельцев квартир в МКД заключается в невозможности оформить прилегающие земельные участки в собственность. Несмотря на активное использование территории вокруг дома — создание огородов, возведение гаражей и хозяйственных построек — юридический статус МКД не позволяет закрепить участки за жильцами. В результате построенные объекты часто признаются самовольными.

Перевод МКД в статус БЖЗ решает эти проблемы. После переоформления каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники — право оформить землю под своим домом, узаконить существующие постройки и получить разрешение на новое строительство. Кроме того, такой перевод способствует росту стоимости недвижимости.

Льготы предусмотрены для жителей, которые завершат процедуру до 1 сентября 2026 года: госпошлина составит всего 3% от кадастровой стоимости объекта. Для получения детальной информации и запуска процедуры перевода жилья жителям следует посетить встречу с представителями муниципалитета в своем округе.