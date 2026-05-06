Более 600 заявлений на получение жилищного сертификата подали в Подмосковье

Жители Московской области активно пользуются новой мерой поддержки, позволяющей переселиться из аварийного жилья. С начала реализации обновленной программы в 34 городских округах региона собственники и наниматели подали 659 заявлений на получение жилищных сертификатов. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Жилищные сертификаты предоставляются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Они позволяют гражданам компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Московской области.

Представители муниципалитетов продолжают встречаться с жителями округов и рассказывать о программе сертификатов, отвечая на вопросы граждан.

Для участия в программе необходимо соответствовать трем условиям:

ранее не получать такую выплату;

иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения;

не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Подать заявление можно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.