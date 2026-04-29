Мининвест Подмосковья рассказал обо всех каналах связи с бизнесом

Центр управления регионом «Бизнес» продолжает активно работать в Московской области. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, предприниматели могут оставить обращение через один из 13 доступных каналов связи.

«ЦУР «Бизнес» работает в Подмосковье уже три года, за это время его специалисты отработали более 37 тысяч обращений предпринимателей региона», — отметила Екатерина Зиновьева.

Среди каналов связи — телефон горячей линии 0150 (звонок доступен с мобильного), электронная почта 0150@mosreg.ru, инвестиционный портал Московской области, почта Губернатора, социальные сети, приемная Правительства Московской области и другие.

Система ЦУР «Бизнес» не только решает индивидуальные вопросы предпринимателей, но и обеспечивает мониторинг эффективности работы с обращениями в каждом муниципалитете. Это позволяет выявлять и устранять системные трудности, с которыми сталкиваются бизнесмены.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».