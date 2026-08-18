В Подмосковье провели еще 99 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе, с 10 по 14 августа 2026 года, в Московской области состоялось 99 аукционов по продаже земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 266 претендентов. Среднее количество участников на аукционе составило 2,6 человека на лот. На некоторые объекты отмечался повышенный спрос. Например, за земельный участок под ЛПХ в городском округе Серпухов боролись 11 человек.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Московской области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Актуальные лоты и информация о предстоящих торгах доступны на странице Комитета по конкурентной политике МО в мессенджере «Макс».