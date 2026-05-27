Тестирование систем видеонаблюдения перед экзаменами проведут в Подмосковье

На встрече обсудили три ключевых направления: обеспечение безопасности участников, техническая готовность оборудования и наличие расходных материалов, а также обеспечение объективности. Для контроля за ходом экзаменов будут задействованы онлайн-наблюдатели на федеральном и региональном уровнях.

28 мая во всех ППЭ пройдет дополнительное тестирование систем видеонаблюдения. Руководители и технические специалисты проверят ракурсы камер и качество трансляции на федеральный портал.

Важной частью контроля является общественное наблюдение. В Московской области около двух тысяч представителей родительской общественности выступят в качестве общественных наблюдателей. Это позволит родителям будущих выпускников лично убедиться в прозрачности процедуры.

С этого года данные от наблюдателей будут поступать в Рособрнадзор в режиме реального времени. В день экзамена они смогут заполнять онлайн-форму в специальном сервисе.

Руководители ППЭ несут персональную ответственность за организацию процесса. Их главная задача — обеспечить спокойную и доброжелательную обстановку для выпускников.