В Московской области проведут работу над ошибками с девятиклассниками

В марте прошли тренировочные тестирования по русскому языку и математике для более чем пяти тысяч девятиклассников из 49 школ. Мероприятие помогло выявить ключевые пробелы в знаниях учащихся и стало важным этапом в подготовке к государственным экзаменам.

6 апреля состоялся семинар для методистов и учителей математики и русского языка. На нем был представлен анализ результатов тестирования от специалистов Центра качества образования КУРО. Участники познакомились с темами, которые вызывают наибольшие трудности у школьников, и получили рекомендации по их устранению.

Семинар стал площадкой для обмена опытом и обсуждения методов работы с учащимися, что поможет педагогам лучше подготовить учеников к ОГЭ. Также были представлены официальные онлайн-ресурсы для подготовки к экзаменам.