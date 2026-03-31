Мероприятия по предупреждению лесных пожаров проведут в Подмосковье

С 1 апреля по 15 ноября 2026 года в Московской области пройдет мероприятие «Смежник». Его цель — не допустить лесных пожаров и перехода огня с других земель на территории лесного фонда.

Работу будут проводить с учетом погоды и сроков схода снега в лесничествах региона. Специалисты планируют обследовать границы земель лесного фонда, особенно в зонах риска, где ранее фиксировали переходы пожаров. Они будут следить за очисткой прилегающих территорий от сухой травы, валежника и других горючих материалов.

Кроме того, в рамках мероприятия проверят создание противопожарных минерализованных полос и иных барьеров. Леса будут регулярно патрулировать, в том числе с участием сотрудников МВД и МЧС. С населением проведут разъяснительную работу, в том числе с правообладателями участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Собственники и пользователи земельных участков, граничащих с лесом, обязаны очищать территорию от сухой растительности и других горючих материалов, а также создавать противопожарную защиту. Она может быть в виде полосы шириной не менее 10 метров или минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф может составить до 60 000 рублей, для должностных лиц — до 110 000 рублей, для юридических лиц — до 2 000 000 рублей. За выжигание сухой травы и других горючих материалов на участках, примыкающих к лесам, штраф может достигать 500 000 рублей.