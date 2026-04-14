В Московской области проведут аукцион, где аренда земли взлетела в цене

Фото: Участок на торгах в г.о. Красногорск / Комитет по конкурентной политике Московской области

С 6 по 10 апреля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 77 аукционов по земельно-имущественным торгам. Наиболее примечательным событием стал аукцион в городском округе Красногорск, где разыгрывалась аренда участка для ведения личного подсобного хозяйства.

На аукционе предложили в аренду земельный участок площадью 13,48 соток. Стартовая цена ежегодной арендной платы составляла 2 000 000 рублей в год. В торгах участвовали 35 претендентов, и итоговая цена аренды увеличилась в 106,5 раза, достигнув 212 960 000 рублей в год.

После заключения договора аренды есть возможность выкупа земельного участка, если будет построен и зарегистрирован жилой дом, пригодный для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/). Там пользователи могут выбрать участки по расположению, площади, цене и формату приобретения: аренда или продажа. Также на сайте можно построить маршрут от выбранного участка до ближайших объектов инфраструктуры.

Для оперативного получения информации о закупках и торгах в Подмосковье можно посетить страницу ККП МО в мессенджере МАХ (http://max.ru/id5024139723_gos2) или подписаться на телеграм-канал Комитета по конкурентной политике Московской области (@konkurenTEAM).