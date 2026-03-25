В Московской области прошло тренировочное тестирование по русскому языку

25 марта в Московской области состоялось региональное тренировочное тестирование по русскому языку в формате основного государственного экзамена (ОГЭ). В нем приняли участие семь тысяч учеников девятых классов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Цель тестирования — проверить готовность учащихся к сдаче ОГЭ и отработать организационные и технологические процедуры экзамена, включая правила заполнения бланков. Задания были разработаны в соответствии с форматом ОГЭ 2026 года. На выполнение работы участникам отвели 3 часа 55 минут.

В пресс-службе ведомства отметили, что результаты тестирования будут доступны для ознакомления 1 апреля. Учителя смогут определить зоны риска и проработать выявленные дефициты до начала экзаменов.