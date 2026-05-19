В Московской области прошло первенство по авиамодельному спорту среди юных ракетомоделистов

17 мая на аэродроме Вихрево состоялось первенство Московской области по авиамодельному спорту в классе моделей ракет. В соревнованиях приняли участие девять команд из различных городских округов и 96 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования направлены на развитие технического творчества и инженерного мышления среди подрастающего поколения. Организаторы конкурса в Московской области отметили: «Авиамодельный спорт помогает школьникам с раннего возраста осваивать основы конструирования и проектирования».

Результаты соревнований в младшей возрастной группе (командный зачет): 1. Центр детского (юношеского) технического творчества «Юность» (г. о. Сергиев Посад). 2. Детско-юношеский центр «Галактика» (г. о. Мытищи). 3. «Орбита, Кванториум» (г. о. Королев).

Результаты соревнований в старшей возрастной группе (командный зачет): 1. Центр детского (юношеского) технического творчества «Юность» (г. о. Сергиев Посад). 2. Детско-юношеский центр «Галактика» (г. о. Мытищи). 3. Школа № 10 (г. о. Павловский Посад).

Общекомандный зачет: 1. Детско-юношеский центр «Галактика» (г. о. Мытищи). 2. Центр детского (юношеского) технического творчества «Юность» (г. о. Сергиев Посад).