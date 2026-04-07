В Московской области прошло еще 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе, с 30 марта по 6 апреля 2026 года, в Московской области прошли 106 аукционов по продаже земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 337 претендентов. В среднем на каждый лот претендовало около четырех человек. На некоторые лоты спрос был высоким. Например, за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Дмитровском муниципальном округе боролись 15 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если на торги будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/).

