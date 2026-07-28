В Подмосковье прошло более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе, с 20 по 24 июля 2026 года, в Московской области состоялось 111 аукционов по продаже земельных участков и имущества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняли участие 221 претендент. В среднем на каждый лот претендовали около двух человек, но по некоторым лотам разгорелась острая борьба. Например, за право приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в городском округе Павлово-Посадский сражались восемь участников.

Победителем торгов становится тот, кто предложил наивысшую цену. Если же на аукцион допущен только один участник, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Для тех, кто ищет участок для загородного дома или помещение для бизнеса, есть возможность ознакомиться с подробной информацией о выставленных на торги объектах на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Подробности о текущих торгах в Подмосковье также доступны на странице ККП МО в мессенджере МАКС. Там публикуется подборка актуальных лотов и информация о том, как подать заявку для участия в аукционах.