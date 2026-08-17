В Подмосковье прошли отборочные этапы фестиваля «Маги в парках»

В Московской области 15 и 16 августа состоялись отборочные этапы фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». За два дня выступления в Орехово-Зуеве и Кашире посетили более восьми тысяч человек.

15 августа участников и зрителей встретил парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, а 16 августа эстафету принял Городской парк Каширы. На сцене свои номера представили начинающие и профессиональные иллюзионисты из Московской области и других регионов России, включая Москву, Севастополь, Удмуртскую Республику и Пермь.

Конкурсанты продемонстрировали мастерство в нескольких категориях. В Орехово-Зуеве в финал прошли участники в номинациях «Семейная магия», «Сценическая магия» и «Детская магия». Среди финалистов — Юрий Однокулов из Ижевска, Игорь Самсонов из Москвы, Михаил и Елена Нечаевы из Долгопрудного, а также Александр Фролов из Шатуры.

В Кашире определились финалисты в номинациях «Сценическая магия» и «Семейная магия». Путевки в финал получили иллюзионисты Матвей Волынец из Перми, Агафья Милькова из Москвы, Александр Горюнов из Серпухова и Вячеслав с Варварой Разумовскими из Щелкова.

Отдельным подарком для гостей стали выступления братьев Сафроновых. Специально для фестиваля иллюзионисты подготовили авторскую программу, посвященную семейным ценностям.

Отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» продолжаются в Московской области до 30 августа. Впереди участников ждут новые выступления и борьба за выход в финал. Главное событие фестиваля состоится 12 сентября в парке Мира в Коломне.