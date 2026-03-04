В Подмосковье прошли кастинг-встречи школьного проекта «Театральный поединок»

В четырех городских округах Московской области — Ленинском, Химках, Электростали и Красногорске — прошли кастинг-встречи проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В мероприятии приняли участие 40 коллективов из 28 населенных пунктов региона. Участники впервые встретились друг с другом и педагогами проекта, а руководители коллективов оценили своих воспитанников в новых условиях, сформировали составы команд и определили стратегию подготовки.

В конце марта и апреле для всех участников пройдут онлайн-занятия, а также онлайн-семинары для руководителей школьных театров. Затем ребят ждут очные мастер-классы и посещение Молодежного проекта «Театральный поединок» в качестве активных зрителей.

Команды будут готовиться к выступлениям, изучать актерское мастерство и навыки импровизации. Полуфинал «Школьной лиги» состоится в середине мая, а финальный поединок пройдет 6 июня.

Подробная информация доступна на официальном сайте Молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» по ссылке: [teatrpoedinok.ru/school_2026](http://teatrpoedinok.ru/school_2026).