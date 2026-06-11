В Московской области прошли ЕГЭ по обществознанию и физике

11 июня в Московской области более 25 тысяч выпускников приняли участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию и физике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 17 тысяч школьников Подмосковья были зарегистрированы на ЕГЭ по обществознанию. Экзамен включал 25 заданий, разделенных на две части — с кратким и развернутым ответом. На выполнение работы давалось 210 минут.

ЕГЭ по физике написали 8 тысяч выпускников. Экзаменационная работа также состояла из двух частей и включала 26 заданий. Общее время на выполнение — 235 минут. Все необходимые справочные данные выдавались организаторами вместе с контрольно-измерительными материалами (КИМами).

Для проведения экзаменов в Подмосковье было организовано 226 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом экзаменов осуществляли более 500 общественных наблюдателей и свыше 500 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.

Ознакомиться с результатами участники экзаменов смогут не позднее 24 июня. Для школьников, которые не смогли присутствовать в основной день сдачи, предусмотрены резервные даты: 23 июня — обществознание, 22 июня — физика.

Следующий экзамен состоится 15 июня — выпускники будут сдавать биологию, географию и иностранные языки.