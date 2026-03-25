В Московской области прошли еще 100 аукционов по продаже недвижимости

С 16 по 23 марта 2026 года в Московской области провели 100 аукционов по продаже земельных участков и имущества. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 219 претендентов. В среднем на каждый лот претендовало 2,2 участника. Однако на некоторые объекты был особый спрос. Например, в Пушкинском городском округе за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство боролись 24 человека.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Для тех, кто ищет земельный участок для загородного дома или помещение для бизнеса, есть возможность ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Московской области, на региональном [Едином портале торгов ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/).

