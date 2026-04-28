В Московской области прошли 93 аукциона по продаже земельных участков

С 20 по 24 апреля 2026 года в Московской области Комитет по конкурентной политике провел 93 аукциона по земельно-имущественным торгам. Участие в них приняли 241 претендент.

Среднее количество участников на аукционе составило 2,59 человека на лот. В некоторых округах конкуренция была выше среднего уровня. Например, в городском округе Серпухов за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство боролись 13 человек.

Победителем торгов становится тот, кто предложит наивысшую цену. Если же допущен к участию только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Более подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

О закупках и торгах Подмосковья оперативно рассказывает страница ККП МО в мессенджере MAX. Там публикуется подборка актуальных лотов, информация о торгах, которые проводятся в Подмосковье, а также о том, как подать заявку для участия в аукционах.