В Московской области успешно завершился зимний этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО — 2026». В этом году в мероприятии приняли участие 15 отрядов, в которых было более 500 студентов из более чем 40 колледжей, техникумов и вузов региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты из Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (Мытищинский филиал), Государственного социально-гуманитарного университета и других образовательных учреждений активно участвовали в акции.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил: «Для студентов участие в „Снежном десанте“ — это возможность выйти за рамки учебного процесса и применить свои знания на практике. Ребята получают опыт взаимодействия с разными аудиториями, учатся работать в команде и видеть результат своей работы».

В рамках акции студенты проводили профориентационные встречи, мастер-классы и интерактивные занятия для школьников, рассказывая о возможностях участия в студенческих отрядах и делясь личным опытом. Практическая деятельность включала благоустройство территорий, помощь образовательным и социальным учреждениям, а также участие в добровольческих инициативах.